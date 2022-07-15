В Оренбурге волонтеры спасли сброшенную в колодец собаку

Волонтеры приюта «Отрада» вытащили сброшенную в колодец собаку в Оренбурге

Российские волонтеры спасли сброшенную в колодец собаку в Оренбурге. Об этом сообщает портал ProOren.

По информации издания, мужчина, личность которого еще не раскрыта, тащил питомца на удавке по улице, после чего скинул его в яму. Местные жители обнаружили собаку, накормили и напоили ее, а также попытались самостоятельно спасти, однако животное не сумело выбраться. По этой причине люди обратились за помощью к волонтерам.

В конечном счете сотрудники приюта «Отрада» смогли вызволить собаку из колодца. «Девчонка славная, добрая, но, естественно, напугана. Погладиться дается, а морду завязать — нет», — рассказали в заключение зоозащитники.

В июне неравнодушные жители Татарстана спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.