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В Оренбурге волонтеры спасли сброшенную в колодец собаку

Волонтеры приюта «Отрада» вытащили сброшенную в колодец собаку в Оренбурге

Кадр: сообщество «Центр реабилитации и приют "ОТРАДА" г.Оренбург» во «ВКонтакте»

Российские волонтеры спасли сброшенную в колодец собаку в Оренбурге. Об этом сообщает портал ProOren.

По информации издания, мужчина, личность которого еще не раскрыта, тащил питомца на удавке по улице, после чего скинул его в яму. Местные жители обнаружили собаку, накормили и напоили ее, а также попытались самостоятельно спасти, однако животное не сумело выбраться. По этой причине люди обратились за помощью к волонтерам.

В конечном счете сотрудники приюта «Отрада» смогли вызволить собаку из колодца. «Девчонка славная, добрая, но, естественно, напугана. Погладиться дается, а морду завязать — нет», — рассказали в заключение зоозащитники.

В июне неравнодушные жители Татарстана спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.

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Майя Пономаренко
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