Кремль отреагировал на кадровые перестановки в руководстве стран Европы

Песков заявил, что Россия не имеет отношения к переменам в руководстве стран Европы

Россия не имеет никакого отношения к кадровым перестановкам в руководстве стран Европы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит «Интерфакс».

Премьерские отставки в Великобритании и Италии пресс-секретарь президента России счел внутренним делом этих государств.

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран, мы не собираемся никак вмешиваться», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг возможной отставки премьер-министра Италии Марио Драги, обсуждение о возможной отставке канцлера Германии Олафа Шольца и ухода с поста главы правительства Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее политолог Андрей Быстрицкий в разговоре с «Лентой.ру» объяснил решение премьер-министра Италии подать в отставку. По мнению специалиста, в нынешнее турбулентное время и во всем мире, и в Италии в частности, мало политиков, обладающих логикой, внутренней волей и умением слушать окружающих.

О решении Драги подать в отставку стало известно 14 июля. Его итальянский премьер принял после того, как партия «Движение пяти звезд», один из членов правящей коалиции, отказалась поддержать парламентский вотум доверия, бойкотировав голосование. Однако президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку Драги.