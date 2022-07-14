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Объяснено решение премьер-министра Италии Драги подать в отставку

Политолог Быстрицкий объяснил политический кризис в Италии глобальной турбулентностью

Фото: Lukas Bath / Reuters

Политический кризис в Италии стал следствием как особенностей самой страны, для которой еще с послевоенного времени характерна частая смена правительства, так и глобальной турбулентности. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в комментарии.

Политолог объяснил, что в нынешнее турбулентное время и во всем мире, и в Италии в частности мало политиков, обладающих логикой, внутренней волей и умением слушать окружающих. «Последние попытки итальянских лидеров предложить варианты решения украинской проблемы выглядели крайне наивно. И есть такое ощущение, что и управление внутренней экономкой и внутренней политикой тоже выглядят довольно наивно, особенно в такой сложной ситуации», — отметил Быстрицкий.

О решении итальянского премьера Марио Драги подать в отставку стало известно ранее в четверг, 14 июля. Такое решение он принял после того, как партия «Движение пяти звезд», один из членов правящей коалиции, отказалась поддержать парламентский вотум доверия, бойкотировав голосование. Однако президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку Драги и попросил его обратиться к парламенту с оценкой ситуации после распада коалиции.

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Валентина Шварцман
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