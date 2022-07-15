«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Партия «Единая Россия» поддержала кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны единогласно. Об этом заявил председатель фракции Владимир Васильев, передает РИА Новости.
«Поддержали единогласно», — подчеркнул он.
Ранее профильный комитет Государственной Думы по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его на должности вице-премьера.
Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Позже спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его в новой должности.