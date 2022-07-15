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«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

«Единая Россия» одобрила кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Партия «Единая Россия» поддержала кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны единогласно. Об этом заявил председатель фракции Владимир Васильев, передает РИА Новости.

«Поддержали единогласно», — подчеркнул он.

Ранее профильный комитет Государственной Думы по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его на должности вице-премьера.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Позже спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его в новой должности.

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Сергей Истомин
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