«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

«Единая Россия» одобрила кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера

Партия «Единая Россия» поддержала кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны единогласно. Об этом заявил председатель фракции Владимир Васильев, передает РИА Новости.

«Поддержали единогласно», — подчеркнул он.

Ранее профильный комитет Государственной Думы по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его на должности вице-премьера.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Позже спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его в новой должности.