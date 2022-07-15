Одобрен закон о статусе ветерана для отражающих «вторжение в Россию» бойцов ФСБ

Госдума в первом чтении приняла законопроект статусе ветерана для пограничников на Украине

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), отражающих «вторжение в Россию» на границе в регионах, прилегающих к Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, в случае ранения или заболевания при выполнении задач спецоперации пограничники получат статус инвалида боевых действий.

Из пояснительной записки следует, что законопроект позволит повысить уровень соцзащиты, а также реализовать права попадающих под его действие военнослужащих на получение статуса ветерана или инвалида боевых действий с предоставлением мер поддержки от государства.