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Одобрен закон о статусе ветерана для отражающих «вторжение в Россию» бойцов ФСБ

Госдума в первом чтении приняла законопроект статусе ветерана для пограничников на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), отражающих «вторжение в Россию» на границе в регионах, прилегающих к Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, в случае ранения или заболевания при выполнении задач спецоперации пограничники получат статус инвалида боевых действий.

Из пояснительной записки следует, что законопроект позволит повысить уровень соцзащиты, а также реализовать права попадающих под его действие военнослужащих на получение статуса ветерана или инвалида боевых действий с предоставлением мер поддержки от государства.

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Константин Лысяков
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