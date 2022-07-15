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Госдума наделила статусом ветеранов отражающих «вторжение в Россию» бойцов ФСБ

Закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение бойцов ФСБ прошел III чтение в Госдуме
Начало событий в новости Одобрен закон о статусе ветерана для отражающих «вторжение в Россию» бойцов ФСБ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Закон о наделении статусом ветеранов отражающих «вторжение в Россию» бойцов ФСБ, несущих службу на границах страны в регионах, прилегающих к Украине, Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР), прошел II и III чтения в Государственной думе. Трансляция внеочередного пленарного заседания нижней палаты парламента ведется на портале «Дума ТВ».

После принятия закона в Совете Федерации, подписания его президентом и публикации на официальном портале правовой информации, наделенные новым статусом пограничники смогут рассчитывать на все полагающиеся ветеранам выплаты и льготы.

При этом закон будет иметь и обратную силу, то есть будет распространяться и на период, предшествовавший принятию — вплоть до 24 февраля, когда началась специальная военная операция России в Донбассе и на Украине.

«Отмечу, что это одна из уникальных инициатив, прошедших все три чтения всего за один день. Благодарим за поддержку всех причастных! Наши военнослужащие это заслужили», — прокомментировал принятие закона председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации. Нововведение коснулось врачей, ремонтников и других специалистов. Согласно закону, они получат налоговые льготы и другие меры социальной поддержки.

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