Стала известна причина смерти иностранного наемника в ДНР
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала причину смерти британского наемника Пола Ури. Об этом стало известно в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Она заявила, что иностранный наемник умер от острой коронарной недостаточности, которая осложнилась отеком легких и головного мозга. «Это я уже говорю официальную информацию», — заключила глава МИД республики.
Ранее она удивилась заявлениям Лондона о том, что умерший пленный наемник Ури занимался «гуманитарной деятельностью». Она сказала, что власти Великобритании искажают смысл термина.
15 июля, омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника. По ее словам, перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.