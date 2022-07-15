Стала известна причина смерти иностранного наемника в ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что наемник Ури умер от коронарной недостаточности

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала причину смерти британского наемника Пола Ури. Об этом стало известно в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Она заявила, что иностранный наемник умер от острой коронарной недостаточности, которая осложнилась отеком легких и головного мозга. «Это я уже говорю официальную информацию», — заключила глава МИД республики.

Ранее она удивилась заявлениям Лондона о том, что умерший пленный наемник Ури занимался «гуманитарной деятельностью». Она сказала, что власти Великобритании искажают смысл термина.

15 июля, омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника. По ее словам, перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.