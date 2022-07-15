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Стала известна причина смерти иностранного наемника в ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что наемник Ури умер от коронарной недостаточности

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала причину смерти британского наемника Пола Ури. Об этом стало известно в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Она заявила, что иностранный наемник умер от острой коронарной недостаточности, которая осложнилась отеком легких и головного мозга. «Это я уже говорю официальную информацию», — заключила глава МИД республики.

Ранее она удивилась заявлениям Лондона о том, что умерший пленный наемник Ури занимался «гуманитарной деятельностью». Она сказала, что власти Великобритании искажают смысл термина.

15 июля, омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника. По ее словам, перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.

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Алевтина Запольская
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