Байден счел саудовского принца ответственным за убийство журналиста Хашкуджи

Байден счел саудовского принца бин Салмана ответственным за убийство журналиста Хашкуджи

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — сказал Байден по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, где, в частности, присутствовал бин Салман.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в пятницу, 15 июля, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкуджи, известный статьями с критикой в отношении политики Эр-Рияда, исчез 2 октября 2018 года после того, как посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года власти страны сообщили, что он было убит в здании диппредставительства.