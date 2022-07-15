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Байден счел саудовского принца ответственным за убийство журналиста Хашкуджи

Байден счел саудовского принца бин Салмана ответственным за убийство журналиста Хашкуджи
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — сказал Байден по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, где, в частности, присутствовал бин Салман.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в пятницу, 15 июля, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкуджи, известный статьями с критикой в отношении политики Эр-Рияда, исчез 2 октября 2018 года после того, как посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года власти страны сообщили, что он было убит в здании диппредставительства.

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Марина Совина
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