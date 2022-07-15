Двух бандитов осудят за похищение и пытки россиянина ради денег

Под Псковом бандитов осудят за похищение и пытки мужчины ради двух миллионов долларов

В Псковской области суд рассмотрит дело в отношении двух бандитов, которые похитили мужчину и почти месяц жестоко пытали его. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Они обвиняются по пункту «а» части 3 статьи 126 («Похищение человека») Уголовного кодекса (УК) РФ. Ранее стало известно, что в мае 2021 года жительница Пскова сообщила правоохранителям об исчезновении 27-летнего сына — тот не вернулся с работы. Вскоре сыщики обнаружили его автомобиль в лесу, внутри были следы крови. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В ходе расследования выяснилось, что 14 мая 2021 года мужчина был похищен бандитами, которые избили его и, угрожая оружием, усадили в автомобиль. Затем жертву вывезли в Ленинградскую область и удерживали в различных частных домах, которые ради конспирации постоянно менялись. Преступники вымогали у его родных два миллиона долларов, а заложника постоянно избивали. Чтобы родственники быстрее собирали деньги, им регулярно присылали аудиозаписи с истязаниями похищенного.

11 июня 2021 года двух фигурантов задержали в расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области доме. Бандиты пытались оказать сопротивление и сбежать, но были обезврежены. Внутри силовики нашли похищенного россиянина с множеством телесных повреждений. На него были надеты наручники, ноги были связаны, а на глазах повязка.

Стражи порядка провели более 30 криминалистических, судебных и медицинских экспертиз. В ходе обысков они изъяли у обвиняемых пистолет, биту, наручники и другие предметы, необходимые следствию.