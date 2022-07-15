Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин подвел итоги своей работы в «Роскосмосе»

Дмитрий Рогозин подвел итоги своей работы в госкорпорации «Роскосмос»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Президент России Владимир освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Бывший руководитель госкорпорации в своем Telegram-канале подвел итоги работы в «Роскосмосе» и поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу.

«Я пришел работать в "Роскосмос" в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад — в самое сложное для нашей отрасли время. Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия. Центр Хруничева находился, по сути, в банкротном состоянии — не было даже средств на выплату зарплаты. Не лучше была ситуация и на других предприятиях», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что в момент его назначения на предприятиях «Роскосмоса» проектирование вели с помощью ватмана и кульманов, а обрабатывающее оборудование устарело. По словам Рогозина, «аварийность зашкаливала», а отрасль была «практически деморализована».

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

«Тяжелым бременем на отрасль давил так называемый долгострой — 20 лет в цехах пылился многофункциональный лабораторный модуль "Наука". На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе жилье для ракетчиков и стартовиков», — сообщил Рогозин.

Также Дмитрий Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу. «Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось. Работайте, братья!» — сказал он.

Ранее стало известно, что генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» стал Юрий Борисов, который занимал пост вице-премьера. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Рогозин будет своевременно трудоустроен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кремль пообещал Рогозину новую работу
Латвия ужесточила правила ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
Путин присвоил звание Героя России космонавту Кудь-Сверчкову
Володин допустил проведение еще одного внепланового заседания Госдумы
В ДНР заявили об отсутствии официальных обращений по поводу осужденных наемников
Стала известна причина смерти бывшего тренера «Спартака» Ярцева
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Застройщики согласились продавать жилье дешевле
ФСБ задержала российского полицейского за взятку в три миллиона рублей
Биолог перечислил россиянам эффективные методы борьбы с борщевиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.