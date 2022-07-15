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Россия ввела санкции против японских депутатов

МИД России ввел ответные санкции против 384 депутатов парламента Японии

Фото: Behrouz Mehri / AP

Россия в качестве ответных мер в отношении депутатов Госдумы вводит персональные санкции в отношении 384 депутатов нижней палаты японского парламента, им запрещен въезд в страну. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

«Принято решение запретить с 14 июля [этого года] въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии, которые заняв недружественную антироссиискую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине», — говорится в заявлении ведомства.

Пакет санкций против российских граждан был принят 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы. Затем 12 апреля японские власти значительно расширили первоначальный санкционный список и ввели ограничения против 398 россиян и 28 организаций.

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Дмитрий Сотак
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