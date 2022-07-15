В ГУМе нашли замену одежде ушедших из России брендов для витрин

Сотрудники ГУМа заменили одежду люксовых брендов на витринах российскими лимонадами

Сотрудники московского торгового центра ГУМ нашли замену товарам ушедших из России брендов для витрин. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

На одной из обновленных витрин универмага, где ранее была представлена одежда западных люксовых марок, появились бутылки с лимонадами российского производства. В их числе — популярный в советское время напиток «Буратино», а также «Дюшес» и «Крем-брюле».

На фоне текущей политической ситуации ряд брендов объявили о полном или частичном выходе с российского рынка. При этом были приостановлены не только онлайн- и офлайн-продажи, но и инвестиции в продвижение. Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

Ранее в июле стала известна судьба принадлежащей холдингу LVMH компании Sephora в России. Утверждалось, что 88 магазинов под брендом «Иль де Ботэ» будут переданы локальному генеральному директору. Кроме того, сделка подразумевает продажу 100 процентов акций дочерней компании.