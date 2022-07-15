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В ГУМе нашли замену одежде ушедших из России брендов для витрин

Сотрудники ГУМа заменили одежду люксовых брендов на витринах российскими лимонадами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники московского торгового центра ГУМ нашли замену товарам ушедших из России брендов для витрин. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

На одной из обновленных витрин универмага, где ранее была представлена одежда западных люксовых марок, появились бутылки с лимонадами российского производства. В их числе — популярный в советское время напиток «Буратино», а также «Дюшес» и «Крем-брюле».

На фоне текущей политической ситуации ряд брендов объявили о полном или частичном выходе с российского рынка. При этом были приостановлены не только онлайн- и офлайн-продажи, но и инвестиции в продвижение. Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

Ранее в июле стала известна судьба принадлежащей холдингу LVMH компании Sephora в России. Утверждалось, что 88 магазинов под брендом «Иль де Ботэ» будут переданы локальному генеральному директору. Кроме того, сделка подразумевает продажу 100 процентов акций дочерней компании.

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Полина Гераскина
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