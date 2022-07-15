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69-я параллель

Российские археологи отправятся на поиски затерянного города эскимосов

Археологи института имени Лихачева отправятся на поиски затерянного города на Чукотке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские археологи отправятся в экспедицию по поиску затерянного поселения эскимосов Санлук на Чукотке. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

Специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева собираются исследовать одиннадцать археологических объектов в районе мыса Дежнева. Попытка установить координаты древнего города Санлук станет одной из главных задач экспедиции, намеченной на лето 2022 года.

Впервые руины поселения были обнаружены в 1950-х годах советским исследователем Николаем Диковым. Это большой город, огороженный каменной стеной. Археологи не посещали его с 1959 года, а когда захотели продолжить изучение, оказалось, что информация о местоположении поселения была утеряна.

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Санлук находится на скалистом берегу в труднодоступном месте, высоко над уровнем моря, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин. В течение нескольких лет ученые пытались вновь установить координаты поселения эскимосов. «Сейчас ориентировочно его нашли, исследуя спутниковые снимки из космоса. По крайней мере, по описанию Дикова, это место идеально подходит», — заявил Девяткин.

По его словам, экспедиция под руководством известного ученого Кирилла Днепровского постарается подтвердить новую информацию. Кроме того, археологи планируют исследовать руины стоянок эскимосов, а также могильник и святилище возле древнего поселения Тунилек.

Ранее в 2021 году ученые института имени Лихачева обнаружили на Чукотке три неизвестных памятника археологии. Открытие было сделано в районе древнего города эскимосов Наукан, возраст которого, как предполагалось, составляет пять веков. Однако найденные случайно поселения неподалеку имеют более древнюю датировку.

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Константин Лысяков
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