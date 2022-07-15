Российская блогерша посадила за руль годовалого ребенка

ГИБДД проверит блогершу Александру Коршунову из Екатеринбурга, посадившую за руль ребенка

В Екатеринбурге проверят российскую блогершу Александру Коршунову, которая посадила годовалого сына за руль автомобиля, сняла с ним видео и разместила ролик в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

«По данному факту (публикация Коршуновой в интернете видео с ребенком за рулем машины — прим. "Ленты.ру") будет проведена проверка», — говорится в официальном заявлении.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. «Опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП он может получить серьезные травмы», — подчеркнул представитель ГИБДД.

Ролик, в котором Коршунова управляет автомобилем с годовалым сыном, появился накануне в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). В ролике можно увидеть, как ребенок держится за руль и нажимает на кнопки на приборной панели.

Ранее сообщалось, что в отношении популярной блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина), на аккаунт которой в Instagram подписаны 10,3 миллиона человек, возбудили административное дело после ее встречи с фанатами. Ее обвиняют в организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.