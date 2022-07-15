Япония раскритиковала признание Северной Кореей независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД Японии Хаяси заявил о неприемлемости признания КНДР независимости ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси раскритиковал признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. По мнению японского главы МИД, такое решение неприемлемо. Цитату приводит РИА Новости.

«По поводу так называемых ДНР и ЛНР и их так называемой независимости — они являются территорией Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права», — подчеркнул Хаяси.

13 июля КНДР объявила о признании независимости республик Донбасса. Пхеньян передал соответствующую ноту российской стороне. Кроме того, постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на признание республик жесткой реакцией.