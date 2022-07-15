Суд вновь зарегистрировал дело против Шевчука

Петербургский суд вновь рассмотрит протокол на лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС РФ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Отмечается, что материалы дела переданы судье. При этом 30 мая суд вернул материалы составителям. Тогда утверждалось, что в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

После окончания концерта к Шевчуку за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу.