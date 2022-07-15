Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Суд вновь зарегистрировал дело против Шевчука

Петербургский суд вновь рассмотрит протокол на лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС РФ
Юрий Шевчук

Юрий Шевчук. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Отмечается, что материалы дела переданы судье. При этом 30 мая суд вернул материалы составителям. Тогда утверждалось, что в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

После окончания концерта к Шевчуку за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Рогозин покинул «Роскосмос»
Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару
В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России
Частным домам в России предрекли подорожание
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Лепсу присвоили звание Народного артиста России
Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой
С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.