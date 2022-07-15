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Сотня домов пострадала от обстрела в Новой Каховке

ВГА Херсонской области: в Новой Каховке увеличилось число пострадавших от обстрела домов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Новой Каховке число домов, поврежденных обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, почти достигло 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Херсонской области.

«Количество поврежденных домов увеличилось почти до 100. Подсчет продолжается, это еще далеко не окончательный результат», — заявил чиновник.

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Кроме того, по его словам, процесс восстановления зданий уже начался.

«Привезено из Крыма около 300 квадратных метров стеклопакетов — это те, которые уже заказаны под размеры, прибыла первая строительная бригада из Херсона в количестве 20 человек, они работают на самых поврежденных жилых домах, которые самые близкие к эпицентру удара. Остальные стройматериалы заказаны, ждем подвоз», — отметил представитель администрации.

ВСУ обстреляли Новую Каховку в ночь 12 июля из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В администрации Херсонской области заявляли, что число погибших от удара все еще увеличивается.

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