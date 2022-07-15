Следователи засекретили дело о взятках российского прокурора

СКР засекретил дело о коррупции зампрокурора Ленинского района Нижнего Тагила Терзиогло

Следственный комитет России (СКР) засекретили материалы уголовного дела заместителя прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алексея Терзиогло, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает E1.ru.

Причина такого решения неизвестна. В ответе на запрос издания в ведомстве сослались на уголовно-процессуальное законодательство и закон об СКР, указав на то, что информация о расследовании дела не подлежит разглашению.

Коллега Терзиогло на условиях анонимности сообщил, что дело прекращено. Другой источник издания сообщил, что прокурору вменялось получение взяток за решение проблем с правоохранительными органами, таких как переквалификация обвинения, прекращение или возобновление дел. Одного из обратившихся к нему за помощью все-таки посадили, несмотря на деньги, поэтому он написал заявление на Терзиогло в ФСБ и СК.

Прокурор был задержан сотрудниками ФСБ в августе 2021 года по подозрению в коррупции. Однако через два дня его отпустили. А вскоре он уволился по собственному желанию из надзорного ведомства, выйдя на пенсию.