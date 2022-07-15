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Спорт

Тарасова оценила ответ Тутберидзе на критику американского журналиста

Тарасова заявила, что Тутберидзе ответила на критику журналиста Лиза не слишком жестко

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об ответе Этери Тутберидзе на критику американского журналиста Дейва Лиза. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист положительно оценила реакцию коллеги. «Я совершенно не считаю, что она ответила слишком жестко. Думаю, что так и надо было. Не знаю, как будет дальше развиваться ситуация. Как ответила она этому американцу, так и ответила», — заявила Тарасова.

14 июля Тутберидзе в своих соцсетях раскритиковала Лиза, написав, что у него нет ни совести, ни чести. По ее мнению, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает подкаст и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

Алексей Гусев
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