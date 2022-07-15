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В Telegram появится новая функция

Telegram запустит функцию запрета голосовых сообщений для пользователей платной подписки

Фото: Shutterstock

Мессенджер Telegram запустит функцию, запрещающую присылать голосовые сообщения. О готовящемся нововведении сообщил Telegram-канал «Код Дурова».

По данным канала, в бета-версии мессенджера для устройств на базе Android появилась возможность запретить присылать голосовые сообщения. Воспользоваться новой функцией могут только пользователи Telegram с платной подпиской.

Отмечается, что запрещать контактам отправку аудиосообщений можно будет выборочно. Опция появится в настройках конфиденциальности. Когда она станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.

Telegram объявил о запуске платной подписки Premium 19 июня. Premium-подписчики получили доступ к дополнительным функциям, новые инструменты управления чатами, увеличения размера загружаемых файлов до 4 гигабайт и другие. Первоначально стоимость платной подписки составляла 449 рублей. Однако впоследствии Telegram снизил стоимость Premium до 299 рублей.

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Денис Савосин
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