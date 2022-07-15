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Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника

Глава МИД Британии Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури в ДНР

Фото: Toby Melville / Reuters

Глава МИД Британии Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, который по ее мнению выполнял функции гуманитарного работника и находился в плену в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это», — говорится в ее заявлении. Министр не уточнила причин того, почему именно Россия должна нести ответственность за смерть британского подданного.

Ранее стало известно, что британский МИД вызвал российского посла Андрея Келина для того, чтобы «выразить глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о гибели британского гражданина и прояснить статус, в котором находился Ури.

О смерти британского наемника ранее сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, мужчин имел сразу несколько хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый сахарный диабет. Медицинскую помощь ему оказывали в Донецке. Морозова отметила, что перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.

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Дмитрий Сотак
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