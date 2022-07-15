Молдавия получила заверения от России об отсутствии угроз

Минобороны Молдавии: Россия заверила, что спецоперация не создает прямых угроз Кишиневу

Молдавия получила заверения от России, что для страны нет прямых угроз. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала TV8, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующие гарантии Кишинев получил по дипломатическим каналам. Глава Минобороны пояснил, что у ведомства нет прямых контактов с российскими коллегами, взаимодействие идет на уровне послов и военных атташе. «Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии», — сказал Носатый.

Он также отметил, что в настоящий момент ситуация стала лучше по сравнению с концом февраля, поскольку «военные действия отдалились от границ Молдавии». В то же время Носатый не исключил, что эскалация может достигнуть максимальной высоты.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что армию Молдавии нужно усилить из-за «угроз» со стороны России. Она отметила, что система обороны Молдавии в «очень плохом» состоянии. В ответ на это пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что планы Кишинева по усилению своей армии не угрожают безопасности России.