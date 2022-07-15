Путешествующие в доме на колесах туристы раскрыли траты на двоих в неделю

Пара британцев, путешествующая в доме на колесах, тратит в неделю 13 тысяч рублей

Двое британских туристов, которые в настоящее время путешествуют по Европе в своем доме на колесах, рассказали, сколько тратят на жизнь в неделю. Ролики о себе они выкладывают в TikTok под ником kermit.thevann, на видео обратили внимание в The Sun.

22-летние Джейми и Марта (Jamie и Martha) провели последний год в постоянных путешествиях. На видео пара показала моменты своего быта и раскрыла основные статьи расходов за последнюю неделю. Так, общая сумма трат составила 223 евро (примерно 13 тысяч рублей).

«На этой неделе мы два раза посещали продуктовый магазин, чтобы пополнить запасы еды, и в общей сложности это вышло в 88,96 евро (5,2 тысячи рублей). Обычно нам удается обойтись одним походом, однако у нас закончился газ для плиты — его покупка обошлась нам в 12,9 евро (760 рублей)», — рассказали британцы.

На дизельное топливо у туристов ушло 88 евро (5,1 тысячи рублей) — по их словам, они много ездили. Также им пришлось оплатить доступ в интернет — 15 евро (883,5 рубля). По семь евро (412 рублей) обошелся вечер с пивом и четыре чашки кофе в придорожном кафе. Еще шесть евро (353 рубля) они отдали за возможность сходить в душ в мотеле. Последней тратой за неделю стала покупка картофелечистки — 1,5 евро (88 рублей).

В интервью изданию Джейми признался, что на топливо стало уходить гораздо больше денег. Так, цена литра дизеля подскочила с 1,2 до 1,8 евро (с 70 до 106 рублей). По этой причине они изменили тактику путешествий: теперь пара старается дольше задерживаться в определенных местах и меньше находиться в дороге. Тем не менее, туристы считают, что жить в доме на колесах «легко и экономно».

Ранее в июне британская пара рассказала, как она научилась зарабатывать миллионы в путешествиях мечты по всему миру. Туристы раскрыли, что однажды решили бросить рутинную работу и купили дом на колесах — свои перемещения они снимали на видео. Так, сотрудничество со спонсорами и реклама позволяет им зарабатывать ежемесячно около 16 тысяч фунтов стерлингов (свыше миллиона рублей).