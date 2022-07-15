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Спорт

Секс-символ MMA снимется в кино

Бывшая девушка-боец UFC и профессиональный рестлер Пэйдж Ванзант снимется в кино

Фото: John Locher / AP

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) и профессиональный рестлер Пэйдж Ванзант снимется в кино. Об этом сообщает Deadline.

28-летняя спортсменка станет частью проекта Skill House. Режиссером фильма ужасов выступит Джош Столберг. В главной роли в картине снимется американский хип-хоп исполнитель и актер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent. Выход фильма намечен на начало 2023-го.

Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американку неоднократно называли секс-символом смешанных единоборств. После ухода из UFC она выступала в Bare Knuckle FC, а сейчас присоединилась к All Elite Wrestling.

В MMA на счету Ванзант восемь побед и пять поражений. Она дралась в UFC с ноября 2014 года. Свой последний поединок в промоушене она провела летом 2020-го, уступив Аманде Хибас.

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Николай Костюков
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