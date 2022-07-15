В Вологде начался международный фестиваль кружева

В Вологде с 14 по 17 июля проходит международный фестиваль кружева Vita Lace

В IV Международном фестивале кружева Vita Lace, который пройдет в Вологде с 14 по 17 июля, примут участие 350 мастериц. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль посетят участницы из 23 регионов России, а также из Донецкой Народной Республики, Узбекистана, Польши и Эстонии. В программе запланированы тематические дискуссии, круглые столы и мастер-классы по кружевоплетению и созданию сколков (технический рисунок, основа для плетения). Гости смогут посетить выставку-конкурс «Изменчивое кружево: от истоков к современности» и ярмарку кружевных изделий и инструментов для плетения.

В пятницу, 15 июля в Консисторском дворике Вологодского кремля состоится торжественное театрализованное открытие фестиваля. В честь 350-летия со дня рождения Петра I 16 июля пройдет массовая акция «Кружевная ассамблея» — под открытым небом по выданным сколкам 250 кружевниц будут плести одновременно символы первого российского императора — вензель и корону.

Отмечается, что Vita Lace проходит раз в три года — по словам заместителя губернатора Вологодской области Ларисы Каманиной, мероприятие считается одним из самых ожидаемых для дизайнеров, художников, кружевниц, коллекционеров, исследователей и ценителей искусства кружевоплетения.

Ранее в июне в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике Вологодской области до 31 августа открылась крупнейшая в России выставка прялок. Отмечается, что на площадке собрали экспонаты из 14 музеев страны и восьми частных коллекций — всего представлено более пяти тысяч прялок.