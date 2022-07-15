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Мирный житель получил ранения при обстреле Ясиноватой

Штаб теробороны ДНР сообщил о ранении гражданского при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мирный житель получил ранения при обстреле Ясиноватой со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

По данным командования, обстрел начался утром в пятницу, 15 июля. Он велся из реактивных систем залпового огня «Град» и 122-миллиметровой ствольной артиллерии из-под Авдеевки. Один из снарядов попал в жилой сектор города. В итоге пострадал гражданский. О его состоянии пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Народная милиция и российские военные начали зачистку восточных районов Северска, однако ВСУ продолжают оказывать отпор наступающим. Союзные войска работают мелкими группами, чтобы избежать массовых жертв.

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Алевтина Запольская
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