При обстреле Донецка погиб мирный житель

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Один мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным командования, снаряды упали на Петровский район города. Помимо погибшего осколками был ранен еще один гражданский. Число пострадавших может увеличиться.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка, который произошел утром 15 июля, выросло до пяти. На местном газопроводе начался пожар.

Накануне, 14 июля, также сообщалось, что украинские военные обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. По данным Штаба теробороны, в результате атаки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения.