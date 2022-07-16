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В Испании почти 240 человек умерли из-за невыносимой жары

В Испании из-за сильной жары до плюс 45 градусов с 10 по 14 июля умерли 237 человек

Фото: Daniel Gonzalez Acuna / Globallookpress.com

В Испании из-за экстремальной жары за пять дней скончались почти 240 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Института здоровья Карлоса III, который является подведомственным Минздраву страны, с 10 по 14 июля включительно в королевстве умерли 237 человек из-за чрезмерно высокой температуры воздуха.

В государственном метеорологическом агентстве Испании повысили уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого и оранжевого. В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого – красного (чрезвычайная опасность). Температура может достигать почти плюс 45 градусов.

Ранее сообщалось, что в Соединенном Королевстве впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за экстремальной жары. Согласно прогнозам, температура может подняться до 40 градусов Цельсия.

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Варвара Кошечкина
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