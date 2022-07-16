От экстремальной жары в Испании погибло 360 человек

В Испании число погибших от экстремальной жары за шесть дней достигло 360 человек

В Испании почти 240 человек умерли из-за невыносимой жары

Начало событий в новости В Испании почти 240 человек умерли из-за невыносимой жары

В Испании экстремальной жара за шесть дней унесла жизни 360 человек. Об этом сообщает агентство «Европа Пресс».

По данным Института здоровья Карлоса III при Минздраве страны, только за 15 июля погибло 123 человека от повышенной температуры. Небывалая жара установилась 10 июля, температура воздуха прогревалась до 45 градусов по Цельсию.

Государственное метеорологическое агентство Испании приняло решение повысить уровень погодной опасности на большей территории страны до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных регионов этот показатель установлен на самом высоком — красном уровне (чрезвычайная опасность).

Ранее 16 июля сообщалось о 240 смертях в Испании из-за чрезмерно высокой температуры воздуха.