Байден предрек снижение цен на бензин в США после его визита на Ближний Восток

Джо Байден предрек снижение цен на бензин в США после его визита на Ближний Восток

Президент США Джо Байден предрек снижение цен на бензин в стране после его визита на Ближний Восток. Об этом пишет The New York Times.

«Я делаю все, что в моих силах, чтобы увеличить поставки [нефти] для Соединенных Штатов Америки, чего и ожидаю. <...> [Дайте нам] еще через пару недель», — сказал американский лидер.

По мнению главы Белого дома, позитивный эффект его поездки на Ближний Восток будет явно заметен через некоторое время.

Ранее Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен». Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.