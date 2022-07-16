США выделят миллиард долларов Ближнему Востоку и Африке на продовольствие

Джо Байден объявит о передаче Ближнему Востоку и Африке 1 млрд долларов на продовольствие

Президент США Джо Байден выделил на обеспечение продовольственной безопасности стран Ближнего Востока и Африки один миллиард долларов и готовится публично объявить об этом в субботу, 16 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, свое заявление политик сделает на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). В нем примут участие шесть государств Персидского залива, а также Египет, Иордания и Ирак.

Байден с 13 по 16 июля совершает свое первое турне в качестве президента США на Ближний Восток.

15 июля глава государства прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом. Американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Стороны обсуждали вопросы, связанные с увеличением поставок нефти.