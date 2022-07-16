Саудовский принц усмехнулся из-за неудобного вопроса Байдену и попал на видео

Саудовский принц бен Сальман усмехнулся из-за неудобного вопроса Байдену о стране-изгое

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену после того, как американскому лидеру задали неудобный вопрос. Этот момент попал на видео, которое опубликовала в группе «Первый ближневосточный» в социальной сети «ВКонтакте» востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.

На кадрах запечатлена переговорный зал, где за общим столом сидят делегации американская и саудовская делегации во главе с Байденом и бен Салманом. Одна из журналисток спросила президента США, является ли Саудовская Аравия до сих пор страной-изгоем. Байден проигнорировал вопрос, в то время как бен Салман ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону американского президента.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Джо Байден заявил, что не намерен извиняться за свои угрозы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашкуджи, произошедшим в 2018 году. Он также назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в пятницу, 15 июля. Американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

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