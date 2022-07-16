ЦСКА всухую обыграл «Урал» в первом туре РПЛ

ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 2:0 в первом туре РПЛ

Московский ЦСКА успешно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом туре РПЛ «армейцы» всухую обыграли «Урал» со счетом 2:0. Счет на 45-й минуте точным ударом в дальний угол ворот соперника открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Видео гола доступно в сообществе «Матч! Премьер» во «ВКонтакте».

На 64-й минуте красно-синие получили право на пенальти, который успешно реализовал хавбек Хорхе Карраскаль.

Сезон-2022/2023 в РПЛ открыло противостояние «Химок» и «Зенита» 15 июля. Действующие чемпионы не сумели переиграть футболистов подмосковного клуба. В матче была зафиксирована ничья.

Следующий матч ЦСКА проведет дома 23 июля. Москвичам предстоит встреча с «Сочи».