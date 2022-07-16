Эстония захотела получить американские ракетные системы HIMARS к 2025 году

ERR: Эстония выразила надежду получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года

Эстония хочет получить американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS к концу 2025 года. Надежду на это выразил глава государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

Покупка таких систем позволит значительно укрепить оборонный потенциал страны, добавил Саар. Он отметил, что государство рассчитывает через несколько недель получить проект договора на поставки из США.

«Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось», — указал глава центра оборонных инвестиций.

Начальник отдела главного штаба сил обороны Эстонии подполковник Каарел Мяэсалу заявил, что HIMARS состоит на вооружении во многих странах, с ней можно использовать боеприпасы различных производителей и наносить высокоточные удары по позициям противника. По его словам, государство надеется получить снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров и ракеты дальностью до 300 километров.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар из РСЗО HIMARS по Крыму.

