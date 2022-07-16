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В Грузии задержали бывшего замглавы Службы госбезопасности

Полиция в Грузии задержала бывшего замглавы Службы госбезопасности Гогашвили

Фото: Shutterstock

Грузинская полиция задержала бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) республики Иосифа Гогашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ведомства пояснили, что экс-чиновник был задержан на основании решения суда для проведения следственных действий. В рамках какой статьи, пока не уточняется.

Как отмечает агентство, задержанию Гогашвили предшествовал скандал. Грузинский телеканал «Маэстро» опубликовал видеозапись, которая была сделана осенью 2021 года. На ней замглавы СГБ обсуждал с журналистами планы сделать сюжет об информаторах спецслужб и раскрыть их имена.

Ранее в Грузии нашли способ ускорить евроинтеграцию. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ввела запрет для своих депутатов на агрессивную риторику.

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Алевтина Запольская
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