Шойгу вручил медали Героя России двум генералам

Министр обороны Шойгу вручил медали Героя России генералам Лапину и Абачеву

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Указ о присвоении Лапину и Абачеву соответствующего звания подписал президент Владимир Путин в начале июня.

Командующих наградили за мужество и героизм, проявленные во время военной спецоперации на территории Украины.

Министр вручил высшие награды во время инспекции группировок российских войск, принимающих участие в боевых действиях. Там же он поручил командованию нарастить действия российских Вооруженных сил по всем оперативным направлениям, чтобы исключить возможности Киева наносить удары по населенным пунктам и позициям союзных войск в Донбассе.