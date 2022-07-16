Европейцам назвали способ пережить сокращение поставок газа из России

Vygon: срочное снижение потребления газа поможет ЕС пережить сокращение импорта из России

Консультант компании Vygon Consulting Иван Тимонин назвал единственный способ пережить сокращение поставок из России для жителей Европы. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.

«В условиях проведения политики по сокращению импорта российского газа на краткосрочном горизонте единственным решением для Европы может стать принятие экстренных мер, нацеленных на снижение потребления», — считает эксперт.

По прогнозам эксперта, поставки газа от альтернативных производителей, таких, как Катар и США, откроются для Европы не ранее 2025 – 2026 годов.

При этом «за контрактацию потенциальных новых объемов также придется конкурировать с азиатскими потребителями», добавил Тимонин.

Ранее Financial Times сообщал, что многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Источники издания указали на то, что крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс.

До этого глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Европейскому союзу (ЕС) придется на время вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе, угля.