В Херсоне сообщили об изнасиловании и убийстве ребенка бывшим бойцом теробороны

ВГА Херсона сообщило о задержании бойца теробороны, который изнасиловал и убил ребенка

Бывший боец Сил территориальной обороны (СТО) Украины изнасиловал и убил ребенка, а также его мать в Херсоне. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале администрации региона.

Как утверждают местные власти, уголовное дело раскрыли оперативники Временного управления МВД России в Херсонской области.

Личность задержанного не раскрывается, однако представители администрации уточнили, что тот был задержан «по горячим следам». Других подробностей трагедии пока не приводится.

Ранее замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, украинские военные предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов, их сбила система противовоздушной обороны.

