США обязались не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Байден заявил о намерении США гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

США обязались приложить все усилия, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, его слова приводит ТАСС.

«США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — отметил глава государства, выступая на арабо-американском саммите в саудовском городе Джидде.

Ранее Байден заявил о готовности США применить силу, чтобы остановить Тегеран и не дать правительству аятоллы заполучить в руки ядерное оружие. Байден считает, что решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе было «гигантской ошибкой». «Они сейчас гораздо ближе к ядерному оружию, чем были ранее», — подчеркнул он.