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Сербия определилась с позицией нового правительства по России

Вучич заявил об отказе нового правительства Сербии поддерживать антироссийскую риторику

Фото: Johanna Geron / Reuters

Обновленное правительство Сербии определилось с позицией по России: оно отказывается поддерживать антироссийскую риторику и сосредоточится на ускорении процесса вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

«Обновленное правительство будет работать над ускорением процесса вступления в ЕС, однако продолжит поддерживать дружбу с Китаем и в любом случае не будет антироссийским», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призвал «оставить разговоры» о том, что «это региональная или локальная война», и отметил, что для «полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии».

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Анжелика Бережная
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