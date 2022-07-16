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На Украине пожаловались на действующую против интересов Киева Германию

Советник Зеленского Роднянский заявил, что ФРГ действует против интересов Украины

Фото: Shutterstock

Действия Германии идут вразрез с интересами и пожеланиями Киева. На это в интервью газете немецкой газете Welt am Sonntag пожаловался советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский, передает ТАСС в субботу, 16 июля.

В частности, Роднянский обратил внимание на позицию Берлина относительно возвращения из Канады турбины бренда Siemens, которая необходима для функционирования российского газопровода «Северный поток».

«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», — заявил советник украинского лидера, подчеркнув, что Берлину следовало бы действовать «гораздо решительнее и быстрее».

Политик также отметил, что то, как развивается ситуация с транзитом в Калининград попавших под европейские санкции товаров, говорит о том, что «Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС».

Кроме того, Роднянский указал, что западные страны все еще поставляют Киеву недостаточно вооружения для того, чтобы тот имел возможность противостоять российским военным. «Нам нужно гораздо больше наступательного оружия, потому что в Донбассе мы, к сожалению, значительно уступаем в количественном отношении», — пояснил советник.

Ранее сам Зеленский осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». Украинский лидер отметил, что такой шаг повлечет за собой множество проблем.

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Варвара Кошечкина
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