В Туркменистане не обнаружено проблем в работе российских СМИ и VPN

РИА Новости: сайты российских СМИ без проблем работают в Туркменистане

Сайты российских СМИ, включая ТАСС, РИА «Новости», «ИноСМИ», РБК, без проблем работают в Туркменистане. Ограничений в их работе не обнаружено, сообщает РИА Новости.

Вопреки информации о полной блокировке российских медиа и телеканалов, появившейся утром в ряде СМИ, проблем с доступом к ним не наблюдается, все сайты и мобильные приложения работают нормально и без ограничений, утверждает корреспондент агентства.

Ранее появилась информация о том, что в Туркменистане власти перекрыли доступ ко всем новостным сайтам России, в том числе и через VPN. Недавно туркменские власти перекрыли азербайджанские, казахстанские и кыргызстанские новостные сайты.

