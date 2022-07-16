Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Туркменистане не обнаружено проблем в работе российских СМИ и VPN

РИА Новости: сайты российских СМИ без проблем работают в Туркменистане

Фото: Shutterstock

Сайты российских СМИ, включая ТАСС, РИА «Новости», «ИноСМИ», РБК, без проблем работают в Туркменистане. Ограничений в их работе не обнаружено, сообщает РИА Новости.

Вопреки информации о полной блокировке российских медиа и телеканалов, появившейся утром в ряде СМИ, проблем с доступом к ним не наблюдается, все сайты и мобильные приложения работают нормально и без ограничений, утверждает корреспондент агентства.

Ранее появилась информация о том, что в Туркменистане власти перекрыли доступ ко всем новостным сайтам России, в том числе и через VPN. Недавно туркменские власти перекрыли азербайджанские, казахстанские и кыргызстанские новостные сайты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Байдену предрекли импичмент при одном условии
В ЛНР сообщили о захвате оружия образца НАТО
Администрация Запорожья запланировала экспортировать крупную партию зерна морем
В Минпромторге высказались о будущем IKEA и Zara в России
Саудовский принц ответил на обвинения в причастности к убийству Хашкуджи
В Совфеде объяснили опасность антироссийской политики США для Европы
В российском городе 16 человек пострадали в аварии с автобусом
Япония объявила эвакуацию для сотни тысяч человек из-за дождей
Журналистка назвала состав женской сборной Англии «слишком белым»
54-летнюю Кабо в купальнике сравнили с Афродитой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.