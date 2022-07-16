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Украинские войска обстреляли химзавод в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ химзавода «Стирол»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли химический завод «Стирол» в подконтрольной Донецкой народной республике (ДНР) Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Снаряд упал на территорию предприятия утром в субботу, 16 июля. Пострадало остекление в зданиях и ворота одного из гаражей.

«Благо без пострадавших», — написал Приходько.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что украинские военные обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. По данным Штаба территориальной обороны, в результате атаки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения.

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Алевтина Запольская
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