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Владимир Соловьев призвал россиян «пахать и мотыжить, как рабы»

Телеведущий Соловьев заявил, что все россияне должны «пахать и мотыжить» ради победы в СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Из-за военной спецоперации на Украине сложилась ситуация, когда каждый россиянин должен изо всех сил «пахать и мотыжить» ради победы. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, отрывок из его выступления приводит Ura.ru.

«Как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах, как святой Франциск, возделывающий свой участок», — разразился аналогиями ведущий.

Он пояснил, что российским военнослужащим на фронте сейчас необходимо множество технических новинок, в том числе беспилотники и высокоточные ракеты. В связи с этим журналист призвал каждого жителя страны работать «много и тяжело».

«Надо просто пахать каждому на своем участке. (...) Чтобы рассуждали не так, что надо переждать, и все упадет... Чтобы ждали не импортозамещения, а технологический прорыв», — заверил Соловьев.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Этой награды он был удостоен за «большие заслуги в формировании позитивного образа России».

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Алевтина Запольская
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