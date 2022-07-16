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В Минобороны раскрыли количество уничтоженной техники ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении более 8 тыс. единиц броне- и автотехники ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

За время проведения спецоперации российские военные уничтожили более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое количество раскрыли в Минобороны России в субботу, 16 июля.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о 4073 танках и других боевых бронированных машинах, а также о 4253 единицах специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, с начала спецоперации российским военным удалось ликвидировать 746 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, 1557 беспилотников, 355 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 256 самолетов и 139 вертолетов.

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Варвара Кошечкина
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