На Украине обеспокоились возможным вводом венгерских войск в Закарпатье

Депутат Рады Максим Бужанский обеспокоился возможным вводом венгерских войск в Закарпатье

Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Максим Бужанский, комментируя слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о готовности страны защитить венгров в украинском Закарпатье силой оружия.

По мнению Бужанского, МИД Украины должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег о том, «от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти» и как подобные заявления Сийятро вяжутся с суверенитетом Украины. «Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — обеспокоился он.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало начало Второй мировой войны. 17 сентября советские войска перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток.

Ранее глава МИД Венгрии Петр Сийятро заявил, что страна отказывается от поставок оружия Украине. По его словам, Будапешт не хочет подвергать опасности российских обстрелов 150 тысяч венгров, проживающих в украинском Закарпатье, поэтому страна будет придерживаться нейтрального статуса.