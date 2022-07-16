Стало известно об уничтожении ВКС России десятков пунктов управления ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении ВКС России 21 пункта управления и пяти складов ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) и ракетные войска России за прошедшие сутки в ходе военной спецоперации уничтожили десятки пунктов управления и несколько складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Речь идет о 21 украинском командном пункте и как минимум о пяти складах с боеприпасами для фронта.

Как стало известно из сводки министерства, также за этот период были уничтожены 189 районов скопления украинской военной техники и живой силы.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал Минобороны жестко ответить на обстрелы российских городов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он указал, что без соответствующей реакции попытки нанести удар по населенным пунктам РФ будут продолжаться.