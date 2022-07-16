В ЛНР сообщили о захвате оружия образца НАТО

НМ ЛНР сообщила о захвате оружия образца НАТО в качестве трофеев

Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о захвате оружия образца НАТО в качестве трофеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стрелковое вооружение натовского образца было захвачено на позициях украинских боевиков во время российской специальной операции на территории Донецкой народной республике. Среди захваченных образцов значатся немецкий пистолет-пулемет модель МР-5, разработанный фирмой Heckler & Koch, предположительно турецкого производства, а также копия израильского пулемета Negev, произведенная по лицензии на Украине на заводе «Форт».

Ранее сообщалось, что подразделения ЛНР захватили в Донбассе первую американскую гаубицу М777, прозванную среди военных «три топора». Гаубицу использовали для обстрела Стаханова, Первомайского и других населенных пунктов ЛНР. Военные отметили, что обнаружить пушку сумели благодаря воздушной разведке.