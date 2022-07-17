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Раскрыты подробности о разговоре Байдена с принцем Саудовской Аравии

Fox News: президент Байден не обвинял принца бен Салмана в убийстве журналиста Хашогджи
Джо Байден и Мухаммед бен Салман

Джо Байден и Мухаммед бен Салман. Фото: Reuters

Государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр присутствовал на встрече президента США Джо Байдена и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана. Он раскрыл подробности об их диалоге, передает Fox News.

Корреспондент Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих заявила, что Байден не обвинял принца в убийстве журналиста Джамалая Хашогджи. «Он многозначительно заявил, что "не слышал", чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи», — подчеркнула она.

По словам журналистки, после вылета Байдена в США аль-Джубейр согласился еще раз дать интервью телеканалу, хотя делал это только в пятницу, 15 июля.

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Марина Совина
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