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Представлен новый способ лечения болезни Альцгеймера

Molecular Psychiatry: учены предлагают бороться с болезнью Альцгеймера переливанием крови

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ученые из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне (UTHealth) представили новый способ лечения болезни Альцгеймера. Они предлагают бороться с амилоидными бляшками в мозгу путем переливания крови. Выводы работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В ходе экспериментов исследователи переливали кровь трансгенным мышам. Выяснилось, что в результате такой процедуры у них на 40-80 процентов снизилось образование церебральных амилоидных бляшек. Эта процедура также улучшила пространственную память у пожилых подопытных с патологией и уменьшило рост бляшек в будущем. Пока что объяснить механизм такого эффекта не удалось, однако специалисты предполагают, что все дело в перераспределении мозговых пептидов.

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Елена Апазиди
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